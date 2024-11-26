Мест не хватает в вытрезвителе Павлодара

В Павлодаре не хватает мест в вытрезвителе. Полицейские просят как минимум вдвое увеличить количество коек в здешнем Центре временной адаптации и детоксикации, передает Первый канал "Евразия".

Прииртышье второй год подряд входит в число самых пьющих регионов страны. Это данные мониторингового агентства Energyprom.kz.

Однако семейных дебоширов в вытрезвителе стало меньше. После ужесточения закона о бытовом насилии количество выездов на "кухонные бои" сократилось.

Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений из Административного кодекса перешли в Уголовный, и теперь для наказания дебошира заявление необязательно.

"Обратились - обязательно будет исход дела. Если нанесен вред здоровью, то есть применена какая-то физическая сила, то возбуждается уголовное дело. У нас снизились обращения в сфере бытового насилия, потому что женщины перестали вызывать в тех случаях, когда нужно просто изолировать агрессора", - рассказала старший инспектор по защите женщин от насилия ДП Павлодарской области Айсулу Салманова.

В одном случае из десяти за защитой в полицию обращаются мужчины.

Между тем стражи порядка напомнили, что каждый такой вызов может стать последним. В этом году павлодарские полицейские в пяти случаях приезжали на семейные скандалы, чтобы зафиксировать смерть одного из супругов.

Накануне в Казахстане стартовала акция "16 дней без насилия в отношении женщин". В Павлодаре провели тематический автозабег. Машины, украшенные оранжевыми лентами, проехали по улицам города. Оранжевый - это цвет международной акции по защите женщин от насилия.

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Ранее в Актобе суд вынес приговор мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своих несовершеннолетних детей и бывшую супругу. Он получил 45 суток ареста. Также суд обязал горожанина воздерживаться от употребления алкоголя и наркотиков. Кроме того, в течение года ему запрещено общение с потерпевшими.

А житель Кызылординской области обвинялся в нанесении побоев жене без всяких веских причин. Мужчина избежал уголовной ответственности, так как в суде супруги примирились.