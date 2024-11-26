"Никак не реагируют": шесть казахстанцев за три года задолжали более 20 млн тенге

В области Жетісу к уголовной ответственности стали привлекать должников по алиментам, которые на протяжении трех лет не исполняли решение суда, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, при координации прокуратуры области ведется активная работа с должниками по алиментам вплоть до их уголовного преследования.

"Отдельные должники по алиментам уже никак не реагируют на административные меры ответственности и, несмотря на неоднократное их привлечение, продолжают уклонятся от уплаты алиментов для своих же детей", - отметили в прокуратуре области Жетісу.

К примеру, шесть должников на протяжении более трех лет намеренно не исполняли решение суда. Общая сумма их задолженности перед детьми превысила 20 млн тенге.

Поэтому прокуроры начали принимать строгие меры в отношении них и привлекать к уголовной ответственности по ст.139 УК РК за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей и других нетрудоспособных членов семьи.

Уголовные дела в отношении троих из указанных лиц уже направлены в суд, по одному из них состоялся обвинительный приговор и виновный осужден. В отношении остальных ведется досудебное расследование.

"В целом с начала года прокуроры помогли более 30 детям получить положенные им по решению суда средства - по актам надзора в их пользу взыскана задолженность свыше 50 млн тенге", - уточнили в надзорном органе.

Прокурор области Мадияр Басшыбаев подчеркнул важность защиты прав детей и сообщил, что держит на особом контроле работу по взысканию алиментов.

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Отметим, что по ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.