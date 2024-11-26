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21-летний парень приехал из Костаная в Карагандинскую область и попал под следствие

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Снятие отпечатков
Снятие отпечатков. Фото: polisia.kz

В Карагандинской области задержан 21-летний житель Костаная по подозрению в краже из придорожного кафе. По версии следствия, молодой человек взломал дверь и похитил деньги с алкоголем, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя Костаная по подозрению в краже из придорожного кафе, расположенного на трассе Кызылорда - Павлодар.

Следствие полагает, что подозреваемый, взломав дверь, проник внутрь заведения и похитил спиртные напитки и деньги. Сумма ущерба, по словам 55-летней потерпевшей, составила 32 тысячи тенге.

Задержанный дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты.

"Проводится расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Полицейские устанавливают его причастность к другим аналогичным преступлениям", - рассказали в полиции.

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Ранее сообщалось, что в Астане полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже денег из кассы и напитков в одном из кафе. По данным стражей порядка, подозреваемый разбил пластиковое окно, проник внутрь и похитил 38 тысяч тенге и напитки.

Также в Темиртау были задержаны двое мужчин по подозрению в кражах имущества из увеселительных заведений на общую сумму более 600 тысяч тенге. Один из подозреваемых похитил мобильный телефон и терминал для оплаты, другой - имущество на 350 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192532-21-letniy-paren-priehal-iz-kostanaya-v-karagandinskuyu-oblast-i-popal-pod-sledstvie/

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