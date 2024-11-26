Видео задержания прокомментировали в полиции Карагандинской области
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22-летний житель Карагандинской области перевозил в салоне авто учебную гранату и пневматический пистолет, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
В социальных сетях распространяется видеозапись остановки автомобиля BMW, водитель которого в ходе обыска выдал полицейским предмет, похожий на гранату Ф1 и пистолет.
На видео говорится, что остановка транспортного средства осуществлена 24 ноября сотрудниками отдела криминальной полиции управления полиции Абайского района и спецподразделения "Арлан" в рамках ОПМ "Правопорядок".
Видеозапись прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области. В ведомстве подтвердили, что с 23 по 25 ноября в регионе проведен ОПМ "Правопорядок". Изъятая граната является учебной, а пистолет - пневматический, заверили в ведомстве.
"Сотрудниками полиции в автомобиле 22-летнего жителя региона изъята учебная граната и пневматический пистолет. Проводится расследование", - отметили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
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Ранее сообщалось, что сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью провели обыск в квартире 33-летнего жителя столицы. В ходе обыска был обнаружен мешок с марихуаной и газовый пистолет, переделанный под травмат. По данному факту начато досудебное расследование, подозреваемый водворен в ИВС.
Помимо этого, в начале текущего года три схрона с оружием нашли в Алматинской области. Было изъято четыре автомата Калашникова и три магазина к нему, пистолет Макарова, карабин, охотничье ружье, а также 65 патронов различного калибра.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192517-video-zaderzhaniya-prokommentirovali-v-policii-karagandinskoy-oblasti/