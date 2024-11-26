Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Видео задержания прокомментировали в полиции Карагандинской области

Опубликовано:

Задержание
Задержание. Кадр из видео: instagram.com/newskor.krg

22-летний житель Карагандинской области перевозил в салоне авто учебную гранату и пневматический пистолет, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В социальных сетях распространяется видеозапись остановки автомобиля BMW, водитель которого в ходе обыска выдал полицейским предмет, похожий на гранату Ф1 и пистолет.

На видео говорится, что остановка транспортного средства осуществлена 24 ноября сотрудниками отдела криминальной полиции управления полиции Абайского района и спецподразделения "Арлан" в рамках ОПМ "Правопорядок".

Видеозапись прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области. В ведомстве подтвердили, что с 23 по 25 ноября в регионе проведен ОПМ "Правопорядок". Изъятая граната является учебной, а пистолет - пневматический, заверили в ведомстве.

"Сотрудниками полиции в автомобиле 22-летнего жителя региона изъята учебная граната и пневматический пистолет. Проводится расследование", - отметили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ранее сообщалось, что сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью провели обыск в квартире 33-летнего жителя столицы. В ходе обыска был обнаружен мешок с марихуаной и газовый пистолет, переделанный под травмат. По данному факту начато досудебное расследование, подозреваемый водворен в ИВС.

Помимо этого, в начале текущего года три схрона с оружием нашли в Алматинской области. Было изъято четыре автомата Калашникова и три магазина к нему, пистолет Макарова, карабин, охотничье ружье, а также 65 патронов различного калибра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192517-video-zaderzhaniya-prokommentirovali-v-policii-karagandinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie