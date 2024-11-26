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"Могло привести к крушению": поезда замедлили в Карагандинской области из-за хищения болтов

Опубликовано:

Место кражи болтов
Железная дорога. Фото: t.me/PR_KTZh

На перегоне Кокпекты - Нура в Карагандинской области обнаружено хищение болтов скрепления рельсов на участке протяженностью 500 метров, что создало угрозу безопасности движения поездов и могло привести к крушению вагонов, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Как сообщается в Telegram-канале "Официальные сообщения АО "НК "ҚТЖ" для СМИ", 24 ноября 2024 года на перегоне Кокпекты - Нура железнодорожники обнаружили хищение болтов скрепления с внутренней стороны рельсов на участке протяженностью 500 метров.

В результате похищения 131 скрепления возникла угроза безопасности движения поездов, что могло привести к крушению вагонов.

Железнодорожники незамедлительно уведомили сотрудников ЛОВД (Линейное отделение внутренних дел), которые оперативно прибыли на место происшествия.

В целях предотвращения возможных последствий и обеспечения безопасности движения на данном участке было введено временное ограничение скорости поездов.

В КТЖ добавили, что компания принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности на железнодорожных путях.

Аналогичный случай был зафиксирован 3 ноября 2024 года на перегоне Отар - Чильбастау, где неизвестные похитили 2745 единиц материалов верхнего строения пути (скрепления SKL-14, шурупы, углонаправляющие, упругие клеммы).

Также ранее сообщалось, что в Костанайской области полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в краже запчастей от "БелАЗа" на 17,5 млн тенге. По версии следствия, пока водитель отдыхал, злоумышленники вскрыли замок на прицепе и похитили 5 коробок с запчастями. Все похищенные детали полицейские нашли и изъяли у одного из подозреваемых по месту его жительства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192390-moglo-privesti-k-krusheniyu-poezda-zamedlili-v-karagandinskoy-oblasti-iz-za-hishcheniya-boltov/

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