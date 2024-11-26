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"Договорился с руководством Антикора": 14 лет колонии получил астанчанин за крупную аферу

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Руки в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане вынесли приговор мужчине, которого признали виновным в неоднократном совершении мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

По данным Telegram-канала судов Астаны, в столице вынесли приговор в отношении Б., обвиняемого в неоднократном совершении мошенничества и подстрекательства к даче взятки в крупном размере.

"В декабре 2022 года Б. сообщил И., что договорился с руководством Антикоррупционной службы РК, которым нужно передать 40 тыс. долларов США, чтобы уголовное дело в отношении его брата забрали в Астану и в дальнейшем прекратили производство.

Подсудимый указанную сумму получил от И., то есть, совершил мошенничество, путем обмана похитил 40 тыс. долларов США, что эквивалентно 18,7 млн тенге. Также совершил подстрекательство И. к даче взятки должностному лицу", - сообщили в суде.

В релизе суда указано, что подсудимый с декабря 2022 по апрель 2023 года обманом похитил 46,4 млн тенге у И. для "оплаты командировочных расходов Б. и сотрудников Антикоррупционной службы, а также для "внесения органу досудебного расследования залога за брата", "на проведение экспертизы" и "изменения меры пресечения брату И. на домашний арест".

"Он преднамеренно ввел в заблуждение И., сообщая ему ложные сведения о целях получения им денег. Также он неоднократно совершил мошенничество в отношении потерпевших А. и С., путем обмана в крупном размере похитил:

  • у А. - с сентября 2023 года по январь 2024 года разными суммами, всего более 3,7 млн тенге, переданные подсудимому для получения А. земельного участка;
  • у С. - с марта по июнь 2024 года разными суммами, всего 4,9 млн тенге, переданные для постановки на казахстанский учет 5 российских автомобилей, которые находятся в лизинге на учете в России;
  • Кроме того, подсудимый Б. в марте 2024 года, путем обмана похитил у потерпевших Ж. (2,2 млн. тенге) и Д. (2,2 млн. тенге), которые переданы для получения водительского удостоверения", - добавили в суде.

Подсудимый признал вину в совершенном мошенничестве только в отношении Ж., все остальные эпизоды, в том числе и подстрекательство к даче взятки, он не признал и просил оправдать его.

Потерпевшие настаивали, что Б. создал у них ошибочное представление о правомерности своих требований и предложений, связанных с передачей ему денег на те или иные цели. Смягчающим обстоятельством судом признано наличие несовершеннолетнего ребенка.

"Приговором суда подсудимый Б. признан виновным и осужден окончательно к 14 годам 8 месяцам лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Взыскано в доход государства предмет взятки в виде 9,2 млн тенге", - сообщили в суде.

Добавим, что 4 часть статьи 190 УК РК, то есть мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 или без такового.

За дачу взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и неоднократно, как указано в 3 части статьи 367 УК РК, предусмотрен штраф в размере от 40-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Накануне мы писали, что в Акмолинской области осудили начальника исправительного учреждения. Его обвинили в получении от осужденного 6 млн тенге за положительное решение по УДО.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192364-dogovorilsya-s-rukovodstvom-antikora-14-let-kolonii-poluchil-astanchanin-za-krupnuyu-aferu/

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