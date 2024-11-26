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Студенты обвинили завуча в избиении из-за комментария в TikTok в колледже Шымкента

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Мужчина показывает кулак
Кулак. Иллюстративное фото: Andranik Hakobyan / Getty Images

Скандал разразился в одном из колледжей Шымкента - двое студентов обвинили завуча в избиении из-за комментария в TikTok, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что один из пострадавших находится в больнице - у него сотрясение мозга. По словам пострадавших парней, все началось с комментария в TikTok к видео, которое выложил завуч колледжа.

Они заявляют, что комментарий ему не понравился и он вызвал их на "разговор". Парни утверждают, что завуч привел их в подвальное помещение колледжа и стал избивать - в подвале также было несколько физруков и старшекурсников.

"Вот Кызыбек-ага. В первую очередь он все делал. Он всю гематому моему другу, он все вытащил, получается. Вся большая часть на его стороне была. Потом старшекурсники, они просто так угрожали, которых я сейчас показал. И старшекурсники были, они тоже били нас", - заявил один из пострадавших.

Родители пострадавших студентов прибыли в колледж и устроили скандал, говорится в телесюжете. Также сообщается, что матери нашли на полу замытые следы крови, показали испачканную кровью одежду своих детей, а также заметили следы от ударов на руках завуча.

Завуч же отрицает обвинения в свой адрес - избивали студентов якобы старшекурсники, заявил он.

В скандале придется разбираться полиции. Родители тем временем заявили, что продолжать в этом колледже учебу их дети не будут, потому что учебное заведение не в состоянии обеспечить безопасность.

Отмечается, что один из пострадавших парней - в больнице.

Источник: КТК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192306-studenty-obvinili-zavucha-v-izbienii-iz-za-kommentariya-v-tiktok-v-kolledzhe-shymkenta/

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