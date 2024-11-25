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Эзотерика

Мертвого краснокнижного джейрана нашли у жителя Алматинской области

Опубликовано:

Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого. Фото: instagram.com/qazaqormany

В Алматинской области задержали мужчину, у которого нашли тушу животного, похожего на джейрана, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира РК.

На сайте комитета сообщается, что инспекторы РГКП "ПО Охотзоопром" неподалеку от села Акши Алматинской области задержали местного жителя, передвигавшегося верхом на лошади.

"В ходе проверки у него была обнаружена туша животного, внешне похожего на антилопу джейран, занесенную в Красную книгу как редкий и исчезающий вид.

Подозреваемый в незаконной охоте и изъятые вещественные доказательства были доставлены в Илийский районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту начато досудебное расследование", - рассказали в комитете.

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В сентябре этого года мы писали, что в Алматинской области полиция задержала четырех человек по подозрению в незаконной охоте на краснокнижного джейрана.

Отметим, в феврале текущего года в Алматинской области правоохранители задержали подозреваемого в браконьерстве с двумя тушами краснокнижных джейранов.

В прошлом году стражи порядка задержали четырех жителей Алматинской области, так как в их машине нашли туши джейранов и оружие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192249-mertvogo-krasnoknizhnogo-dzheyrana-nashli-u-zhitelya-almatinskoy-oblasti/

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