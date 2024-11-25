Ребенок погиб в детском саду в Атырау: директору и воспитателю вынесли приговор

Руководителя и воспитателя детсада в Атырау признали виновными в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, из-за чего летом этого года погиб ребенок, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области рассмотрели уголовное дело в отношении обвиняемых в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшем по неосторожности смерть малолетнего (ч.2 ст.141 УК).

Выяснилось, что 21 мая 2023 года подсудимая, получив разрешительные документы, зарегистрировала на свое имя ИП и открыла квазигосударственный детский сад "Чебурашка". В этих целях 26 мая 2023 года она арендовала двухэтажное помещение в Атырау.

7 июля того же года вторая обвиняемая приказом директора детсада была принята на работу воспитателем группы. По функциональным обязанностям подсудимые были ответственными за жизнь и безопасность детей.

1 ноября 2023 года ребенка 2020 года рождения приняли в группу, воспитателем которого являлась одна из подсудимых.

"10 июля 2024 года около в 10.45 подсудимые, не исполнив ненадлежащим образом свои функциональные обязанности, оставили ребенка без присмотра. В результате этого он провалился в канализационный люк и скончался", - установил суд.

Подсудимые полностью признали свою вину. Их вина также была доказана протоколами осмотра места происшествия, фотофиксацией, показаниями свидетелей, протоколами очных ставок и другими материалами дела.

Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы на 3 года и права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, на 3 года. Подсудимые и их защитники просили не лишать свободы.

Смягчающими обстоятельствами у директора детсада посчитали признание вины в полном объеме, семейное положение, состояние здоровья, положительные характеристики с места жительства, у воспитателя - признание вины в полном объеме, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, положительные характеристики с места жительства.

Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Подсудимых признали виновными. Их приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой несовершеннолетними, сроком на 3 года.

"С применением ст.63 УК наказание назначено условно с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок", - отметили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.2 ст.141 УК РК ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, либо лицом, выполняющим эти обязанности по специальному поручению или добровольно принявшим на себя такие обязанности, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в начале июля в Атырау 4-летний ребенок погиб, провалившись в канализационный колодец в одном из частных детских садов города. По факту смерти зарегистрировали уголовное дело. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.