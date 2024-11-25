516 млн тенге отдали мошенникам жители одного из регионов Казахстана

В области Жетісу за текущий год общий материальный ущерб от интернет-мошенничества составил более 516 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, тревожную статистику озвучили сотрудники УКП ДП области Жетісу.

"Мошенники продолжают придумывать изощренные способы обмана, количество их жертв неуклонно растет. Особую опасность представляют преступники, которые действуют из-за границы, что существенно осложняет их поимку и привлечение к ответственности", - отметили в МВД.

Полицейские уточнили, что среди наиболее распространенных схем мошенничества - фальшивые онлайн-магазины, предложения "легкого" заработка, фишинговые сайты и звонки от "сотрудников банков".

"Злоумышленники используют психологическое давление и манипуляции, вынуждая людей добровольно передавать свои личные данные или деньги", - рассказали в ведомстве.

Правоохранительные органы призвали граждан быть бдительными, не передавать посторонним свои данные, связанные с банковскими картами, и проверять достоверность информации, прежде чем совершать платежи или подписывать договоры.

Для борьбы с интернет-преступностью сотрудники полиции активно сотрудничают с международными организациями, чтобы выявить и обезвредить мошенников, находящихся за границей.

Ранее казахстанцев предупредили о мошенничестве с номера 1414. Полицейские уточнили, что госорганы не запрашивают информацию через звонки или сообщения. При получении подозрительного сообщения не следует переходить по ссылкам.

Также стало известно, почему опасно издеваться над телефонными мошенниками. Злоумышленники могут отомстить за подобные действия, внеся информацию о человеке в другие базы данных, которые продаются в "даркнете".