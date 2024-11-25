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Эзотерика

"Жена избивала своего супруга": страдают ли мужчины от бытового насилия в Алматы

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Спикеры
Брифинг. Фото: РСК Алматы. Фото

Председатель правления Союза кризисных центров Зульфия Байсакова ответила на вопрос, страдают ли мужчины от семейного насилия в Алматы, передает NUR.KZ.

Бытовое насилие в Казахстане остается одной из самых острых социальных проблем, несмотря на принимаемые меры. Ежегодно в стране фиксируются множество случаев насилия в семье, и многие из этих преступлений остаются нераскрытыми или недооцененными. Однако, как сообщила во время брифинга на площадке РСК Алматы Зульфия Байсакова, насилие совершается и в отношении мужчин.

"Я работаю 25 лет в этой области, около двух процентов мужчин обращаются за поддержкой, являясь жертвами домашнего насилия. В их отношении применяют психологическое насилие и бывают случаи физического насилия. Как правило, агрессорами были либо братья, сестры и в очень редких случаях жены. Однако, был один случай, когда жена избивала своего супруга", - рассказала спикер.

Как оказалось, в кризисных центрах не предоставляется проживание для мужчин, которые стали жертвами бытового насилия. Это объясняется тем, что экономически это нецелесообразно.

"Мы всегда пытаемся восстановить связь с семьей и помочь его трудоустроить. Но, сегодняшний день самая актуальная работа проводится с агрессорами. Если агрессор способен изменить свое поведение, то он проходит коррекционные курсы. Психологические консультации для жертв будут носить индивидуальный и анонимный характер", - добавила спикер.

По словам старшего инспектора по защите женщин от насилия УП Алмалинского района, майора полиции Айгерым Куласбековой, после принятия закона о бытовом насилии, количество преступлений снизилось. Она отметила, обращений в сфере семейно-бытовых отношениях много, но, в связи с ужесточением закона именно в уголовном порядке подобных преступлений стало меньше в городе Алматы.

Отметим, в кризисном центре наблюдают рост обращений жертв бытового насилия именно в холодное время года. Летом женщина может выбежать из дома и находиться на улице долгое время. Однако зимой этой возможности у них нет. Именно поэтому зимой заполняемость кризисных центров составляет около 98%, летом - гораздо меньше.

Также спикеры рассказали о том, что каждый шестой ребенок является свидетелем насилия в отношении родственников в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192039-zhena-izbivala-svoego-supruga-stradayut-li-muzhchiny-ot-bytovogo-nasiliya-v-almaty/

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