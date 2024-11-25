Задержание криминального авторитета в Павлодаре прокомментировал аким

На брифинге СЦК аким Павлодарской области Асаин Байханов прокомментировал задержание криминального авторитета, подозреваемого в рейдерстве, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я в целом, конечно же, в курсе, но оглашать сведения, которые являются тайной следствия, не могу. Это обычная производственная база, коих у нас в Павлодаре может быть 300 или 400 единиц, на которых имеются здания промышленного характера, склады. Она не представляет никакой инфраструктурной ценности. Находится, насколько мне память не изменяет, на улице Камзина. Одна из тех баз, которых полтысячи в городе точно есть", - сообщил об этом деле аким.

Напомним, что задержанный в Павлодаре криминальный авторитет подозревается в рейдерском захвате промышленного предприятия, о чем сообщал департамент экономических расследований Павлодарской области.

Отметим, согласно ст. 249 УК РК, незаконное приобретение права собственности на долю участия в юридическом лице, а равно имущества и ценных бумаг юридического лица, повлекшее причинение существенного вреда правам или охраняемым законом интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.