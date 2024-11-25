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Водителя наказали в Павлодаре из-за воды

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Мужчина за рулем
Водитель. Иллюстративное фото: HappyNati / Getty Images

В Павлодаре водителя автомобиля "ЗИЛ" наказали штрафом за слив воды на улице. Об инциденте в полицию заявили горожане, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Полиция призывала граждан неукоснительно соблюдать правила поведения в обществе, которые порой сказываются на благоустройстве города.

Однако некоторые павлодарцы нарушают правила благоустройства. Только в текущем году порядка 6 тысяч человек наказали за данное нарушение.

"К примеру, в областном центре на пересечении улиц Абая и Луначарского водитель сливал воду с автомашины марки "ЗИЛ", о чем в полицию сообщили неравнодушные горожане", - рассказали в ДП Павлодарской области.

За нарушение правил благоустройства на территории города водитель привлечен к административной ответственности, наложен штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге).

Ранее жителя Павлодарской области привлекли к ответственности за выброс разбившегося стекла от балконной рамы с третьего этажа. В полицию о произошедшем заявил сосед мужчины.

Добавим, что по ст.505 КоАП РК нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 40 МРП (147 680 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП (369 200 тенге). 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2191824-voditelya-nakazali-v-pavlodare-iz-za-vody/

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