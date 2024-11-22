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Актюбинка оказалась причастна к попытке побега задержанного супруга и получила срок

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Женщина сидит в машине
Женщина в машине. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительницу Актобе осудили за угрозы представителю власти при попытке скрыться с места происшествия. Подсудимая получила наказание в виде ограничения свободы на два года, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, судом № 2 Актобе рассмотрено уголовное дело в отношении женщины по обвинению в угрозе или насильственных действиях, не опасных для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ст.380 ч.3 УК РК).

В сентябре текущего года мужчина, задержанный за административное правонарушение в состоянии алкогольного опьянения, попросил сотрудника полиции передать свои деньги гражданской супруге.

Когда задержанный попытался скрыться, сотрудник полиции хотел остановить его, прыгнув на капот автомобиля его сожительницы, который двигался с незначительной скоростью.

После нескольких метров движения автомобиль был заблокирован служебной машиной БПП, и сотрудник смог спрыгнуть с капота, в то время как водитель автомобиля скрылась в неизвестном направлении.

В судебном заседании подсудимая признала свою вину. Государственный обвинитель просил назначить подсудимой наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

Вина подсудимой полностью подтверждена ее признательными показаниями, показаниями потерпевшего, видеозаписями, протоколом осмотра автомобиля и другими доказательствами по уголовному делу.

Обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание подсудимой, включают наличие малолетних детей и чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Приговором суда подсудимая признана виновной по ст.380 ч.3 УК РК, ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее патрульные полицейские задержали водителя, нарушившего правила дорожного движения в Алматинской области. Во время оформления протокола последний отказался подчиняться их требованиям. Игнорируя стражей порядка, он сел в автомобиль и начал движение, при этом прищемив пальцы полицейского дверью машины. Автомобиль резко тронулся с места, протащив офицера на скорости около 10-15 метров.

Также в январе этого года пьяный водитель в Астане протащил полицейского на капоте автомобиля по проезжей части несколько десятков метров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2191364-aktyubinka-okazalas-prichastna-k-popytke-pobega-zaderzhannogo-supruga-i-poluchila-srok/

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