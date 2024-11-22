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Подозреваемый в изнасиловании приемной дочери найден мертвым в Павлодарской области

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Женщина закрывается руками
Девушка. Иллюстративное фото: PRImageFactory / Getty Images

В Павлодарской области нашли мертвым подозреваемого в изнасиловании воспитанницы детского дома. Мужчина был приемным отцом школьницы, которую взяла на воспитание семья, передает NUR.KZ.

Как рассказали в ДП Павлодарской области, по факту изнасилования несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый установлен. Однако, узнав об обращении по данному факту в полицию, он совершил самоубийство. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Расследование находится на особом контроле руководства ДП Павлодарской области", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, недавно стало известно, что воспитанница детского дома забеременела в Павлодаре. Девочка призналась, что контакт произошел по обоюдному согласию. Будущие родители уже вступили в брак.

Также в Павлодарской области расследуют дело о насилии в отношении детей. В ДП региона сообщили, что подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Полицией по факту изнасилования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Также начато расследования по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего этими же лицами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2191356-podozrevaemyy-v-iznasilovanii-priemnoy-docheri-nayden-mertvym-v-pavlodarskoy-oblasti/

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