Подозреваемый в изнасиловании приемной дочери найден мертвым в Павлодарской области

В Павлодарской области нашли мертвым подозреваемого в изнасиловании воспитанницы детского дома. Мужчина был приемным отцом школьницы, которую взяла на воспитание семья, передает NUR.KZ.

Как рассказали в ДП Павлодарской области, по факту изнасилования несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый установлен. Однако, узнав об обращении по данному факту в полицию, он совершил самоубийство. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Расследование находится на особом контроле руководства ДП Павлодарской области", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, недавно стало известно, что воспитанница детского дома забеременела в Павлодаре. Девочка призналась, что контакт произошел по обоюдному согласию. Будущие родители уже вступили в брак.

Также в Павлодарской области расследуют дело о насилии в отношении детей. В ДП региона сообщили, что подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Полицией по факту изнасилования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Также начато расследования по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего этими же лицами.