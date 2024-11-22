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В Алматы осудили чиновников, похитивших 150 млн из бюджета. Их выделяли на олимпийский резерв и детей с нарушениями слуха

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молоток судьи
Молоток судьи. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы осудили трех человек, обвиняемых в растрате средств, выделенных на поддержку олимпийского резерва и детей с нарушением речи. Сумма ущерба составила более 150 млн тенге, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале Алматинского горсуда, на скамье подсудимых оказались трое - некие Г., Д. и А., обвиняемые в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения.

"Из материалов дела следует, что подсудимые, занимая руководящую должность в отделе экономики и финансов, бухгалтеры организаций, в период с 2019 года по 2022 год занимались хищением бюджетных средств, предназначенных для поддержки олимпийского резерва и детей с нарушением речи.

Схемы заключались в использовании бухгалтерских программ для оформления выплаты зарплаты людям, которые фактически не числились в данных организациях. Фиктивно начисленные средства поступали на контролируемые подсудимыми банковские карты. Помимо этого, совершались манипуляции с использованием подставных лиц для начисления необоснованных премий", - говорится в сообщении.

Сотрудникам начислялась завышенная зарплата, а разницу подсудимые требовали вернуть наличными. Снимали деньги в банкомате и использовали их в личных целях. Общий ущерб составил свыше 150 миллионов тенге.

Все подсудимые отрицали вину, заявляя, что операции проводились в рамках их должностных обязанностей, также ссылаясь на ошибки в бухгалтерских программах.

Однако стороной обвинения в качестве доказательств были предъявлены бухгалтерские записи, платежные документы и банковские выписки, которые подтвердили незаконные действия подсудимых.

Между тем сами обвиняемые не смогли объяснить происхождение средств, оказавшихся на их счетах, и причины начисления сотрудникам избыточных выплат. Некоторые работники дали показания о требованиях возврата избыточно начисленных сумм, говорится в сообщении суда.

В результате суд признал всех подсудимых виновными, назначив Г. наказание в виде 7 лет лишения свободы, Д. - 6 лет лишения свободы, А. - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2191311-ushcherb-svyshe-150-mln-za-rastratu-byudzhetnyh-deneg-osudili-treh-chelovek-v-almaty/

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