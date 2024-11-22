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Травлю девочки в Таразе сняли на видео и выложили в Сеть

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Девочка плачет
Школьница. Иллюстративное фото: alexsokolov / Getty Images

Жителя Тараза привлекли к ответственности за видео, которое его дочь выложила в соцсетях. Девочка сняла буллинг ее одноклассницы, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении в отношении родителя 14-летней девочки по факту ее травли (буллинга) одноклассницы (по ч.3 ст.127-2 КоАП) рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям в Таразе.

"В сентябре 2024 года в одной из школ Тараза дочь гражданина бросала вещи и пинала сумку своей 15-летней одноклассницы. Указанные действия она записала на видео и выложила в социальную сеть", - установил суд.

Вина была доказана сообщением о происшествии, поступившим в отдел полиции, письменным заявлением представителя потерпевшей, протоколом, видеозаписью и другими материалами дела.

"В суде отец вину признал полностью и сообщил, что в дальнейшем не допустит таких действий", - отметили в суде.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, посчитали раскаяние в содеянном и признание вины.

С учетом характера правонарушения, личности виновного, имущественного положения и смягчающих обстоятельств суд наложил административное взыскание в виде предупреждения. Постановление уже вступило в законную силу.

Добавим, что согласно ч.3 ст.127-2 КоАП РК травля (буллинг, кибербуллинг), совершенный несовершеннолетним лицом в возрасте от 12 до 16 лет, влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Ранее жительницу Западно-Казахстанской области наказали из-за ее сына, который преследовал и отбирал деньги у 10-летнего мальчика. Учитывая наличие у матери 13-летнего подростка на иждивении троих детей и отсутствие работы, суд ей вынес предупреждение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2191230-travlyu-devochki-v-taraze-snyali-na-video-i-vylozhili-v-set/

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