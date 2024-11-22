Постановления акимата Жезказгана признали незаконными

Постановления акимата Жезказгана о предоставлении участков земли вблизи Кенгирского водохранилища признали незаконными, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, судебная коллегия по административным делам суда области Ұлытау рассмотрела административное дело по иску местного жителя к ГУ "Отдел земельных отношений города Жезказгана".

Иск касался признания незаконными действий по утверждению проектов землеустройства без согласования с соседним землепользователем и отмены постановлений акимата Жезказгана, принятых в июле 2023 года.

Дело затрагивало земельные участки, расположенные по улице Есенберлина в Жезказгане. Третьим лицом по делу выступал гражданин, которому в 2023 году местные исполнительные органы предоставили права временного возмездного землепользования на основании постановлений акимата.

Выяснилось, что участки расположены на землях водного фонда в зоне Кенгирского водохранилища.

"На участке третьего лица находятся водопровод и два распределительных колодца, один из которых принадлежит истцу. Наличие этих объектов и узкого проезда привело к конфликту интересов между сторонами", - установил суд.

Также суд пришел к выводу, что утверждение проектов землеустройства без согласования с соседним землепользователем нарушает нормы Земельного и Водного кодексов.

Решением суда постановления акимата Жезказгана о предоставлении права временного землепользования признаны незаконными и отменены.

Кроме того, действия государственного органа по утверждению проектов землеустройства признаны незаконными.

Ранее стало известно, что в области Ұлытау земли стоимостью 86,5 млн тенге вернули государству. 54 земельных участка общей площадью 4 гектара долгое время не использовались по назначению.

А житель Караганды обратился в суд с административным иском к акиму города о незаконности его постановления о предоставлении другому гражданину прав на участок земли, так как на этой территории имеются его инженерные коммуникации, а также заграждается выезд из дома на проезжую улицу.