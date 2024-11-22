Ружье и косулю нашли в авто в Павлодарской области

В Павлодарской области выявили факт незаконной охоты - в остановленной машине обнаружили тушу косули и ружье, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Facebook, 20 ноября в Павлодарской области инспекторами РГКП "ПО Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира для проверки был остановлен автомобиль марки Tank-300.

"В ходе осмотра были обнаружены туша косули и охотничье ружье марки ИЖ-27 без соответствующего разрешения", - отметили в ведомстве.

Ружье. Фото: facebook.com/januarlaralmi

Материалы передали в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.3 ст.337 УК РК (Незаконная охота).

Министерство экологии и природных ресурсов РК напоминает о необходимости строгого соблюдения правил охоты и предупреждает об ответственности за браконьерство.

Природоохранные мероприятия продолжаются на территории Павлодарской области в усиленном режиме.

Отметим, что по ч.3 ст.337 УК РК незаконная охота, совершенная группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.