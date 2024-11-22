Павлодарка заявила в полицию на мужчину с большой собакой

В Павлодаре привлекли к ответственности владельцев крупных собак, нарушивших правила выгула домашних животных, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала текущего года сотрудниками полиции за нарушение правил содержания и выгула домашних животных привлечено 196 владельцев.

Так, в полицию Павлодара обратилась горожанка с просьбой принять меры в отношении мужчины, который выгуливает большую собаку без намордника, тем самым пугает прохожих.

В этот же день поступил звонок от горожан, что по дороге между машинами у села Кенжеколь бегает овчарка с ошейником.

"Участковыми инспекторами полиции владельцы собак установлены и привлечены к ответственности. Владельцы в свое оправдание пояснили, что "собаки у них мирные, спокойные и никого не трогают", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Вместе с тем в полиции напомнили, что владельцы несут ответственность за все действия своих питомцев.

"Важно быть ответственным хозяином и соблюдать правила содержания собаки. Одно из основных правил - никогда не отпускайте собаку без поводка в общественных местах", - отметили в ведомстве.

Также не допускается нахождение и содержание домашних животных на предприятиях общественного питания, в торговых магазинах сервисного обслуживания, культурных учреждениях, в помещениях детских, образовательных, медицинских организаций.

"Владелец должен проявлять ответственность и брать на себя обязательства в отношении поведения своего питомца. Это включает в себя правильное воспитание и социализацию собаки, использование поводка и намордника в общественных местах, контроль за поведением своей собаки и принятие мер предосторожности, чтобы избежать причинения вреда другим", - напомнили в ДП региона.

Ранее жительницу Павлодара привлекли к ответственности за то, что ее собака убежала с привязи и лаяла на прохожих, а также пугала детей. Женщина пояснила, что не заметила, как животное сорвалось с привязи и выбежало на улицу.

А в одном из микрорайонов Алматы зоозащитники организовали приют для бродячих собак. Однако их соседи жалуются на запах и на то, что собаки выбегают и пугают прохожих. Зоозащитников уже штрафовали за нарушение правил содержания животных, но приют продолжает функционировать.