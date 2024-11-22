"Пришел к ней с молотком": мужчину подозревают в жестоком избиении жены в Алматинской области
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В Алматинской области мужчину подозревают в жестоком избиении супруги. В соцсетях появилось видео, на котором она лежит с поврежденными головой и руками, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.
Соответствующее видео появилось в Instagram-профиле юриста Pravda_ot_Saule. На видео показывают женщину с перевязанной головой, которая лежит на больничной койке. Перебинтованы также обе ее руки, которые она демонстрирует на камеру.
"Муж пришел к ней на работу с молотком, монтировкой. Голову зашили в нескольких местах, так как оборонялась, руки тоже все переломаны", - утверждается в описании к видео.
Еще в описании говорится, что мужчина якобы попытался пробраться после этого к ребенку в школу, однако его директор не впустила.
Комментарий по ситуации дали в ДП Алматинской области.
"По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, с санкции суда он арестован сроком на два месяца.
В рамках досудебного расследования будут приняты все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, с принятием законного решения. Ход расследования взят на контроль. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - гласит ответ.
Согласно части 1 статьи 107 УК РК, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается:
- штрафом в размере до одной тысячи МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;
- либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
- либо лишением свободы на срок до двух лет.
Напомним, в сентябре житель Кызылординской области обвинялся в избиении жены. Однако мужчина избежал уголовной ответственности, так как в суде супруги примирились.
В другом случае, тоже в Кызылординской области, мужчину приговорили к штрафу. Сообщалось, что он хватал гражданскую супругу за шею.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190953-prishel-k-ney-s-molotkom-muzhchinu-podozrevayut-v-zhestokom-izbienii-zheny-v-almatinskoy-oblasti/