"Пришел к ней с молотком": мужчину подозревают в жестоком избиении жены в Алматинской области

В Алматинской области мужчину подозревают в жестоком избиении супруги. В соцсетях появилось видео, на котором она лежит с поврежденными головой и руками, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Соответствующее видео появилось в Instagram-профиле юриста Pravda_ot_Saule. На видео показывают женщину с перевязанной головой, которая лежит на больничной койке. Перебинтованы также обе ее руки, которые она демонстрирует на камеру.

"Муж пришел к ней на работу с молотком, монтировкой. Голову зашили в нескольких местах, так как оборонялась, руки тоже все переломаны", - утверждается в описании к видео.

Еще в описании говорится, что мужчина якобы попытался пробраться после этого к ребенку в школу, однако его директор не впустила.

Комментарий по ситуации дали в ДП Алматинской области.

"По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, с санкции суда он арестован сроком на два месяца.

В рамках досудебного расследования будут приняты все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, с принятием законного решения. Ход расследования взят на контроль. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - гласит ответ.

Согласно части 1 статьи 107 УК РК, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается:

штрафом в размере до одной тысячи МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;

либо лишением свободы на срок до двух лет.

Напомним, в сентябре житель Кызылординской области обвинялся в избиении жены. Однако мужчина избежал уголовной ответственности, так как в суде супруги примирились.

В другом случае, тоже в Кызылординской области, мужчину приговорили к штрафу. Сообщалось, что он хватал гражданскую супругу за шею.