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Казахстанка заявила об изнасиловании и получила срок

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Женщина стоит, скрестив руки
Женщина. Иллюстративное фото: Vladimir Dyavhkov / Getty Images

Жительницу Усть-Каменогорска признали виновной в заведомо ложном доносе об изнасиловании. Женщина признала вину и получила условный срок, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру ВКО.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Восточно-Казахстанской области при проверке законности процессуальных решений, принятых по уголовным делам против личности, установила факт заведомо ложного доноса об изнасиловании.

"Проведенным специальными прокурорами расследованием установлено, что в феврале текущего года женщина, находясь в квартире со своим знакомым в состоянии алкогольного опьянения, добровольно вступила с ним в половой контакт, а на следующий день обратилась с ложным заявлением в правоохранительные органы с обвинением последнего в изнасиловании", - рассказали в прокуратуре.

В результате преступных действий невиновное лицо было вовлечено в орбиту уголовного преследования, а силы и средства управления полиции Усть-Каменогорска отвлечены на расследование ложного преступления.  

"По результатам досудебного расследования женщина полностью признала свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.419 УК РК (Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления)", - отметили в надзорном органе.

Она заявила ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.

Приговором суда №2 Усть-Каменогорска казахстанку признали виновной. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.    

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.3 ст.419 УК РК заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления либо совершенный из корыстных побуждений, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее стало известно, что в Алматинской области иностранца подозревают в заведомо ложном доносе. По версии следствия, он заявил, что у него угнали автомобиль, который он сам же продал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190780-kazahstanka-zayavila-ob-iznasilovanii-i-poluchila-srok/

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