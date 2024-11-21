273 млн тенге вернули актюбинцы после перевода на чужие счета

В Актюбинской области зарегистрировано 729 интернет-мошенничеств за 10 месяцев текущего года. Жителей региона предупредили о рисках передачи банковских карт злоумышленникам, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, за 10 месяцев текущего года в области зарегистрировано 729 интернет-мошенничеств.

"Для осуществления своих преступных умыслов киберпреступники часто прибегают к помощи простых жителей. В социальных сетях они за определенную сумму денег предлагают людям открыть банковскую карту на свое имя. Таким образом отдельные граждане, идя на поводу у злоумышленников, передают последним банковские карты, зарегистрированные на свое имя, которые используются мошенниками при совершении противоправных действий, то есть для перевода похищенных у потерпевших денег", - рассказали в ДП Актюбинской области.

Стражи порядка напомнили, что предоставление банковских карт интернет-мошенникам (т.е. дропперство) предусматривает привлечение к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

С начала года полицейскими области установлены 788 дропперов, проживающих в различных городах Казахстана, способствовавших совершению преступлений. В отношении них в соответствии со статьей 953 Гражданского кодекса РК было подано 326 исков о взыскании похищенных денег на сумму около 600 миллионов тенге и взыскано более 273 млн тенге.

К примеру, с дроппера судом взысканы и возвращены потерпевшему деньги на сумму 1 420 000 тенге, в другом случае с четырех дропперов взыскали деньги на общую сумму более 6 миллионов тенге.

"В этой связи призываем граждан не передавать свои банковские счета и карты посторонним лицам. Передавая свои банковские карты, вы не только будете способствовать мошенничеству, но и будете обязаны возместить ущерб, нанесенный жертве", - напоминает заместитель начальника следственного управления ДП Актюбинской области Рафаэль Жанузак.

Напомним, в сентябре текущего года в Алматы взяли под стражу молодых людей, которые, по версии следствия, помогали мошенникам обналичивать деньги пострадавших.

Помимо этого, в Западно-Казахстанской области бдительный полицейский задержал предполагаемого дроппера в момент снятия денег в банкомате. Мужчина подозревали в обналичивании похищенных средств.