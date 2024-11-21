Предприниматель отказался возвращать ошибочно перечисленные деньги в Жамбылской области

В Жамбылской области индивидуальный предприниматель отказался возвращать ошибочно перечисленные деньги, заявив, что выполнил ремонт крыши, но не предоставил документов об этом, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в СМЭС Жамбылской области обратился с иском индивидуальный предприниматель к ответчику - другому индивидуальном предпринимателю о взыскании денежной суммы.

Истец указал, что на расчетный счет ответчика ошибочно были перечислены денежные средства в размере 1 млн тенге.

"После неоднократного обращения к ответчику по телефону и направления досудебной претензии сумма так и не была возвращена", - отметили в суде.

Представитель ответчика указал, что по устной договоренности с истцом произвел в строящемся комплексе ремонт кровли на 870 тыс. тенге, оставшуюся сумму предложил перечислить истцу.

Однако доводы представителя ответчика суд посчитал необоснованными, поскольку ответчик не предоставил суду акт выполненных работ на указанную сумму, следовательно, последний неосновательно обогатился.

В суде достоверно установлен факт действительности перевода денег истцом ответчику в размере 1 млн тенге.

Решением суда иск удовлетворен, с ответчика взыскана сумма в размере 1 млн тенге, а также госпошлина. Решение уже вступило в законную силу.

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