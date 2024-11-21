16-летняя кызылординка в сексуальном рабстве: завершено расследование 5 из 9 уголовных дел

Глава МВД в кулуарах сената сегодня прокомментировал уголовное дело 16-летней девочки из Кызылорды, которую держали в сексуальном рабстве, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, сколько человек задержали в рамках данного уголовного дела.

"Это же количество (подозреваемых - прим. ред.) осталось. Мы так из 9 уголовных дел 5 уже завершили. В последующем в производстве у нас еще несколько дел. По окончании все будут направлены и суд, который поставит точку", - рассказал министр внутренних дел Ержан Саденов.

Напомним, более недели назад по данному делу был вынесен первый приговор. Осудили 21-летнего мужчину, который вымогал у 16-летней девочки крупную сумму денег и ограбил, на 4 года 6 месяцев лишения свободы.

Всего в деле фигурируют 13 человек.

Дело 16-летней кызылординки

Напомним, в начале августа фонд "НеМолчи" заявил, что "16-летнюю школьницу с февраля продавали в проституцию ее одноклассники со своими родственниками. Ее постоянно накачивали наркотиками и насиловали".

На информацию отреагировали в Минпросвещения, сообщалось, что специалисты областного центра психологической поддержки оказывают ей необходимую психологическую помощь, также предоставляется требуемая медицинская помощь.

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего, а данный случай находится под строгим контролем Комитета, сообщали также в ведомстве.

В МВД заявили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

Позже областной суд санкционировал арест на 2 месяца для несовершеннолетних, которых подозревают в том, что они заставляли 16-летнюю девушку заниматься проституцией.

В августе стало известно, что в Кызылординской области уволены и наказаны должностные лица сферы образования после недавнего скандала с вовлечением несовершеннолетней в занятие проституцией.

Через некоторое время министр просвещения Гани Бейсембаев объяснил, почему педагогов в данной ситуации не наказали.