"Должен был находиться на занятиях": подробности о погибшем при пожаре в хостеле студенте рассказали в суде

В четверг в суде Алмалинского района Алматы состоялся допрос свидетелей по делу о прошлогоднем пожаре в хостеле. Стали известны новые подробности о погибшем студенте, пишет корреспондент NUR.KZ.

Накануне на судебном заседании в качестве свидетеля выступил Рашид Касымов, старший менеджер по закупу ТОО, которое является собственником здания, где располагался хостел. В ходе допроса свидетеля адвокат подсудимого, Мухамедьярова, Асылбек Абдраимов задавал множество вопросов свидетелю о причастности ТОО к произошедшей трагедии.

"Все нарушения, озвученные в ваш адрес, были установлены квалифицированными специалистами. И все указанные нарушения вы должны были устранить до сдачи помещения в аренду. Почему вы, будучи ответственным лицом за обеспечение противопожарной безопасности, дали разрешение на перепланировку помещения и допустили эксплуатацию данного здания под хостел?" - задал вопрос Абдраимов.

По словам стороны защиты Мухамедьярова, ГАСК наложил административный штраф за перепланировку объекта, указав ответственным лицом за нарушение арендодателя. Касымов в свою очередь утверждает, что ответственным лицом за противопожарную безопасность является сам арендатор.

"Никаких перепланировок, реконструкций в данном здании мы не делали: мы лишь привели его в соответствие с техническим планом. Никаких согласований со мной лично не было, потому что я не уполномоченное лицо и не специалист в этом.

До сдачи в аренду для нежилого помещения мы сделали достаточно. Более того, мы установили пожарную сигнализацию, которая, в принципе, там и не требовалась. Для дополнительной сохранности объекта, чтобы минимизировать пожар", - утверждал свидетель.

Адвокат заявил, что, согласно этому нормативному акту, помещение, предназначенное для ведения бизнеса, должно быть оснащено и приведено в соответствие с необходимыми стандартами безопасности.

Однако, по его словам, несмотря на это, ТОО не приняло меры для обеспечения соблюдения данных требований и не приняло во внимание тот факт, что элементы противопожарной безопасности, в том числе первичные меры, не были использованы.

По словам свидетеля, он не знал о нарушениях, повлекших за собой пожар.

"Данные нарушения были выявлены после пожара в хостеле. Когда мы встретились на объекте, никаких ремонтных работ произведено не было произведено", - пояснил Касымов.

Следующим свидетелем в зале суда выступила Венера Бекбаева, являющаяся директором колледжа, студенты которого проживали в хостеле.

"Мы начали искать близлежащие хостелы, общежития для студентов. Пятеро студентов проживали в хостеле по Шарипова. Мы встретились с Мухамедьяровым и подписали договор. Я сама не посещала это здание.

Утром мне поступил звонок о том, что в хостеле произошел пожар. Я сразу же приехала туда. Затем были долгие допросы студентов и меня, в том числе. Они длились по несколько часов пару месяцев", - рассказала свидетель.

Отметим, студенты жили в подвальном помещении хостела. По словам Бекбаевой, по графику дежурства преподаватели посещали данный хостел каждый день с целью проверки условий, в которых проживали студенты.

"Заместитель директора по воспитательной работе занималась размещением студентов. Погибший 17-летний Нурдаулет Айдархан в день трагедии должен был находиться на занятиях. Был ли он в колледже, точно я не знаю", - доложила в суде руководитель колледжа.

По данным следствия, на теле погибшего были обнаружены телесные повреждения. Согласно заключению судебной экспертизы, на лице погибшего несовершеннолетнего присутствовали ссадины.

Следующим показания в суде дал свидетель Николай Одинцов. Он является бывшим коллегой подсудимого Пекельника. Именно они осуществляли проверку системы пожарной сигнализации в помещении до сдачи в аренду.

"Я знаю Александра Пекельника 15 лет. Мне позвонили из ТОО с просьбой диагностики пожарной сигнализации. Рашид (Касымов - прим. ред.) сказал, что там находился магазин и, когда съезжали (прежние арендаторы - прим. ред.), были некоторые повреждения и, в том числе, сигнализации. Мы продиагностировали ее и контрольную панель - она была в нерабочем состоянии. Поэтому мы пришли к выводу, что нужно ее заменить.

Рашид попросил сделать коммерческое предложение. Я сделал расчеты и предоставил Рашиду. Мы заключили договор, получили предоплату и приступили к работе. В декабре 2022 мы закончили работу. После окончания проведенных работ со стороны ТОО нареканий и претензий не было", - утверждает свидетель.

По его словам, согласно договору, ТОО берет ответственность за эксплуатацию сигнализации.

"Позже, летом 2023 года, Рашид попросил встретиться с будущим арендатором. Сперва я отказался, так как тогда они еще не договорились. Я приехал, мы говорили о будущих перегородках. На тот момент схем и чертежей у них не было и я предложил встретиться позже, когда они будут готовы", - рассказал Одинцов.

Пожар в хостеле в Алматы

Напомним, пожар в одном из алматинских хостелов произошел в ноябре 2023 года.

В результате страшной трагедии погибли 13 человек. Позже стало известно, что девять из них были казахстанцами, двое - гражданами России, двое - гражданами Узбекистана.

Ранее в ДЧС Алматы сообщалось, что подвал, в котором произошел пожар, был незаконно переоборудован в хостел.

По факту пожара в хостеле было зарегистрировано уголовное дело.

В октябре этого года начались предварительные слушания по этому громкому делу. Согласно части 2 статьи 292 УК РК, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее прокурор зачитал обвинительный акт по делу, согласно которому в произошедшем обвиняются два человека - владелец хостела и специалист по установке противопожарной системы. Отмечалось, что при должном внимании и ответственности за выполнение возложенных на них обязанностей по обеспечению пожарной безопасности, трагических последствий можно было бы избежать. Матрасы, находящиеся в коридоре затруднили выход из номеров, а эвакуационный выход был заблокирован мебелью, создав препятствия для выхода.

Также в суде выступал один из подсудимых, специалист по установке противопожарной системы, который заявил, что на самом деле не делал эту систему. Также показания давала бывшая администратор хостела, которая рассказала, что двери помещения, кроме центрального входа, были закрыты, а ключи остались на ресепшне.