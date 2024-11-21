Актюбинца задержали после посещения компьютерного клуба (видео)

В Актобе арестован 33-летний мужчина, подозреваемый в серии краж, включая похищение игровой приставки и денежных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Актобе полицейские арестовали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж.

Задержание было произведено в ходе оперативных мероприятий после совершения очередной кражи. Подозреваемый вынес из компьютерного клуба игровую приставку Sony PlayStation 5.

"В ходе досудебного расследования установлена причастность задержанного еще к пяти кражам, совершенным в течение одного месяца. В одном из торговых домов он украл куртку, из кассы аптеки похитил 150 тысяч тенге, а также украл мобильный телефон из автомобильного салона", - рассказали в полиции.

По всем фактам краж проводятся досудебные расследования. Вещественные доказательства изъяты, а подозреваемый помещен в ИВС.

Ранее в Караганде сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже ноутбука из цеха предприятия по металлообработке. Преступление произошло в ночное время: злоумышленник проник в помещение, отжав пластиковое окно. Потерпевшая сторона оценила ущерб в 250 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты.

Отметим, согласно статье 188 УК РК кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.