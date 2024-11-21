Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Актюбинца задержали после посещения компьютерного клуба (видео)

Опубликовано:

Момент кражи
Момент кражи. Кадр из видео: polisia.kz

В Актобе арестован 33-летний мужчина, подозреваемый в серии краж, включая похищение игровой приставки и денежных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Актобе полицейские арестовали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж.

Задержание было произведено в ходе оперативных мероприятий после совершения очередной кражи. Подозреваемый вынес из компьютерного клуба игровую приставку Sony PlayStation 5.

"В ходе досудебного расследования установлена причастность задержанного еще к пяти кражам, совершенным в течение одного месяца. В одном из торговых домов он украл куртку, из кассы аптеки похитил 150 тысяч тенге, а также украл мобильный телефон из автомобильного салона", - рассказали в полиции.

По всем фактам краж проводятся досудебные расследования. Вещественные доказательства изъяты, а подозреваемый помещен в ИВС.

Ранее в Караганде сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже ноутбука из цеха предприятия по металлообработке. Преступление произошло в ночное время: злоумышленник проник в помещение, отжав пластиковое окно. Потерпевшая сторона оценила ущерб в 250 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты.

Отметим, согласно статье 188 УК РК кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190531-aktyubinca-zaderzhali-posle-poseshcheniya-kompyuternogo-kluba-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie