Главу таможенной лаборатории в Алматы отправили в колонию за взятки
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В Алматы вынесены приговоры руководителю и специалисту городской Центральной таможенной лаборатории, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
Как сообщается в Telegram-канале агентства, руководитель городской Центральной таможенной лаборатории Сатыбалдиев А. и главный специалист Алибеков Б. признаны виновными в неоднократном получении взяток от представителей субъектов предпринимательства за ускоренную выдачу заключений таможенных экспертов.
Суд назначил обоим подсудимым наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому. Их также пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственных учреждениях.
Помимо этого, наказаны и трое таможенных брокеров, обвиняемые в даче взятки осужденным. Их приговорили к штрафу.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Напомним, ранее за получение взятки в Актюбинской области осудили руководителя районного отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и автомобильных дорог. Его приговорили к штрафу в 21 миллион тенге и запретил пожизненно работать на госслужбе.
До этого мы сообщали, что в Акмолинской области осудили высокопоставленных начальников из МЧС – главу Комитета противопожарной службы МЧС РК и начальника ДЧС Шымкента приговорили к пяти годам лишения свободы, а начальника ДЧС области Жетісу – к 9 годам.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190438-glavu-i-specialista-tamozhennoy-laboratorii-otpravili-v-koloniyu-za-vzyatki-v-almaty/