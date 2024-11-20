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Одну из школ "заминировали" в Уральске

Опубликовано:

Парты в пустом кабинете
Школьный кабинет. Иллюстративное фото: акимат Алматы

Сегодня, 20 ноября, поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в одной из школ Уральска. Информация была распространена среди жителей региона через мессенджеры, передает "Мой город".

Как сообщает региональное издание, в мессенджере WhatsApp среди жителей Уральска распространилось сообщение, что у школы №13 стоят патрульные машины и "скорая", а из родительских чатов переслали сообщение, что в случае сирены учеников будут эвакуировать.

В департаменте полиции ЗКО прокомментировали рассылку, отметив, что сообщение оказалось ложным.

"20 ноября поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в одной из школ Уральска. На место происшествия направили все специальные и экстренные службы. Силами первичного реагирования произвели обследование школы. Сообщение оказалось ложным. На данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленников", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции напомнили, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч МРП либо исправительные работы в том же размере, а также либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в мае в Астане осудили человека, сообщившего о возможном акте терроризма в здании Дома министерств и по месту его жительства. Сообщение не подтвердилось.

В апреле житель Жамбылской области сообщил о бомбе в наркологическом диспансере. Когда информация не подтвердилась, задержанный признался, что сделал звонок в наркотическом опьянении.

Также в апреле в Талдыкоргане неизвестный сообщил, что в двух гостиницах города заложены бомбы. Информация не подтвердилась.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190276-odnu-iz-shkol-zaminirovali-v-uralske/

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