"Это беззаконие": жена экс-гендиректора АНПЗ Мурата Досмуратова выступила в суде

В Атырауском городском суде №2 закончен процесс над экс-гендиректором нефтеперерабатывающего завода Муратом Досмуратовым. Стороны перешли к прениям, передает "Ак Жайык".

Бывшего генерального директора АНПЗ обвиняют по п.3 ч.4 ст.361 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями).

Сторона Досмуратова подвела итоги судебного исследования доказательств по делу и пришла к выводу, что в ходе следствия произошли множественные нарушения. Многие из них даже после того, как они были доказаны, не были учтены в новом обвинительном акте.

Слово взяла супруга подсудимого Нургуль Досмуратова.

"Материалы данного судебного дела содержат целый ряд официальных документов и показаний свидетелей, указывающих на то, что Мурат Досмуратов невиновен. Более того, в деле есть факты, доказывающие его ответственность и нулевую терпимость к коррупции, его профессионализм и преданность делу. За всю историю завода именно при нем были достигнуты рекордные показатели проектной мощности по объемам переработки, выплате рекордных сумм налогов и погашении значительной суммы кредита, полученного на модернизацию 2009-2019 годов", - заявила Нургуль Досмуратова.

По ее мнению, несмотря на то, что бывший гендиректор профессионально выполнял свой долг перед родиной на вверенном ему участке работы, его предали суду. И это произошло по доносу неизвестных лиц, которые даже не были представлены суду.

В своей речи женщина сделала упор на ошибки следствия и на то, что стороной обвинения не представлено ни одного законодательно обоснованного факта нарушения со стороны Мурата Досмуратова.

По словам супруги подсудимого, новым актом ему вменяется то, что он, являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, ненадлежащим образом исполняя свои обязанности, вследствие небрежного отношения к службе повлек по неосторожности тяжкие последствия в виде особо крупного ущерба государству, то есть уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.371 УК РК.

"Дело основано на умозаключениях сотрудников ДЭР по Атырауской области. [...] Ни одно заключение привлеченных экспертов не было законно обеспечено в соответствии с УПК РК. При каждом назначении экспертизы, и это доказано, присутствовали факты нарушений. Например, в распоряжении ДЭР АФМ РК было аудиторское заключение, хотя оно должно было появиться только после возбуждения уголовного дела. Как это возможно? Ведь это нарушение УПК и указания ГП РК!

…Странно было также наблюдать, когда на протяжении всего процесса в качестве специалистов привлекались заинтересованные лица и люди, которые не владеют юридическим образованием", - сказала Нургуль Досмуратова.

Женщина также перечислила некоторые факты, которые посчитала нарушениями со стороны следственных органов при проведении судебного следствия.

В заключительной части своей речи Нургуль Досмуратова обратилась к суду.

"Уважаемый суд, прошу вас принять справедливое и объективное решение на имеющихся законных основаниях, чтобы остановить это беззаконие - начиная с нарушения конституционных прав при задержании, заключении под стражу. Все это происходило и при следствии и продолжается до сих пор.

Прошу вас оправдать Мурата Абиевича Досмуратова за отсутствием состава преступления в его действиях", - сказала женщина.

Напомним, Мурат Досмуратов был назначен генеральным директором ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" в июле 2022 года.

В январе 2024 года его полномочия были прекращены досрочно согласно поданному заявлению. Его место занял Галымжан Жусанбаев.

В марте этого года в СМИ появилась информация о том, что бывший генеральный директор АНПЗ Мурат Досмуратов помещен под домашний арест. Ее подтвердили в Атырауском областном суде. Здесь сообщили, что в отношении подозреваемого сначала санкционировали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 10 суток. Затем ее изменили на домашний арест по состоянию его здоровья.

Летом уголовное дело в отношении Мурата Досмуратова было окончено АФМ. В ведомстве рассказали, что экс-гендиректора подозревают в том, что при наличии гарантийного срока поставщика на поставленное оборудование он необоснованно выделил деньги и заключил договор по ремонту технологического оборудования на общую сумму 1,9 млрд тенге.