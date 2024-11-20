Казахстанка оставила нецензурную надпись на чужом BMW X5 и оказалась под арестом
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В Жезказгане местную жительницу наказали 15 сутками ареста за нецензурную надпись на чужом автомобиле, а также за мат на улице, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о нарушении общественного порядка рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Жезказгана.
"Инцидент произошел вечером 5 ноября, когда гражданка находилась в общественном месте возле дома и выражалась нецензурной бранью. Кроме того, она оставила нецензурную надпись на заднем стекле припаркованного автомобиля BMW X5", - установил суд.
Данные действия гражданки были расценены судом как проявление явного неуважения к окружающим и нарушение общественного спокойствия, что является правонарушением по ч.2 ст.434 КоАП РК.
Отмечается, что женщина совершила данное правонарушение повторно в течение года после уже наложенного ранее административного взыскания.
"В ходе судебного заседания гражданка признала свою вину, пояснив, что ее действия были задуманы как шутка. Свидетель подтвердила обстоятельства дела и заявила, что обнаружила запись с инцидентом в социальной сети, после чего обратилась в полицию", - рассказали в суде.
Полицейский инспектор также подтвердил факты, зафиксированные в протоколе, и представил соответствующие материалы, включая видеозапись.
Суд, принимая во внимание признание вины и раскаяние, счел возможным назначить женщине минимальный срок административного ареста - 15 суток.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Отметим, что по ч.2 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на срок от 15 до 30 суток.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190000-kazahstanka-ostavila-necenzurnuyu-nadpis-na-chuzhom-bmw-x5-i-okazalas-pod-arestom/