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Казахстанка оставила нецензурную надпись на чужом BMW X5 и оказалась под арестом

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Женщина под арестом
Женщина за решеткой. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Жезказгане местную жительницу наказали 15 сутками ареста за нецензурную надпись на чужом автомобиле, а также за мат на улице, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о нарушении общественного порядка рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Жезказгана.

"Инцидент произошел вечером 5 ноября, когда гражданка находилась в общественном месте возле дома и выражалась нецензурной бранью. Кроме того, она оставила нецензурную надпись на заднем стекле припаркованного автомобиля BMW X5", - установил суд.

Данные действия гражданки были расценены судом как проявление явного неуважения к окружающим и нарушение общественного спокойствия, что является правонарушением по ч.2 ст.434 КоАП РК.

Отмечается, что женщина совершила данное правонарушение повторно в течение года после уже наложенного ранее административного взыскания.

"В ходе судебного заседания гражданка признала свою вину, пояснив, что ее действия были задуманы как шутка. Свидетель подтвердила обстоятельства дела и заявила, что обнаружила запись с инцидентом в социальной сети, после чего обратилась в полицию", - рассказали в суде.

Полицейский инспектор также подтвердил факты, зафиксированные в протоколе, и представил соответствующие материалы, включая видеозапись.

Суд, принимая во внимание признание вины и раскаяние, счел возможным назначить женщине минимальный срок административного ареста - 15 суток.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на срок от 15 до 30 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190000-kazahstanka-ostavila-necenzurnuyu-nadpis-na-chuzhom-bmw-x5-i-okazalas-pod-arestom/

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