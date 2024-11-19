Осужденного экс-акима Нургали Аппазова снова задержали в Алматинской области

В Алматинской области задержали экс-акима Нургали Аппазова, которому ранее заменили лишение свободы на штраф, а после отменили это решение, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в сентябре бывшему акиму Панфиловского сельского округа Нургали Аппазову постановлением суда заменили наказание - его обязали выплатить штраф.

"Основанием послужило то, что Аппазов отбыл больше положенной 1/3 части срока наказания, имеет одно поощрение, взысканий нет, определена первая положительная степень поведения, находится в облегченных условиях содержания, характеризуется администрацией учреждения положительно и все предусмотренные иски погашены", - пояснили в прокуратуре Алматинской области.

После вступления в законную силу постановления суда осужденный убыл из учреждения УИС.

Однако постановлением суда апелляционной инстанции Алматинского областного суда в феврале этого года судебный акт первой инстанции в отношении Аппазова о замене более мягкого вида наказания в виде штрафа отменили и заменили на наказания в виде лишения свободы.

Данное постановление суда для исполнения направили в ДП Алматинской области.

"После проведения анализа спецпрокуратурой выявлены факты неисполнения судебных актов на протяжении шести месяцев по осужденным, отбывавшим наказания в учреждениях Алматинской области, в том числе по осужденному Аппазову", - рассказали в надзорном органе.

В связи с этим осенью 2024 года спецпрокуратура внесла представления в адрес Департамента полиции Алматинской области и Департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области о привлечении к ответственности сотрудников и об объявлении в розыск осужденных. Они находятся на стадии рассмотрения.

Кроме того, по факту неисполнения судебных актов специализированной прокуратурой зарегистрировано уголовное дело по ч.1 ст.430 УК РК. Материалы переданы в управление собственной безопасности ДП Алматинской области.

15 ноября полицейские задержали осужденного Нургали Аппазова и водворили его в ИВС в Талгаре.

Напомним, в августе 2019 года активистку Галину Арзамасову обстреляли из пневматического оружия рядом с акиматом поселка Ключи в Алматинской области. Женщина получила ранение в бедро.

Спустя несколько дней в рамках расследования уголовного дела полицейские задержали акима Панфиловского сельского округа Нургали Аппазова и его водителя. Чиновника уволили в день задержания.

Вскоре Нургали Аппазов, ранее арестованный по делу о нападении на общественницу, вышел на свободу под залог.

Также бывшего чиновника заподозрили в том, что он превышал свои служебные полномочия. По информации Антикора, аким во время исполнения своих обязанностей выделял участки там, где это запрещено.