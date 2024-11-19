Бывшему акиму СКО Самату Ескендирову вынесли приговор
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В Кокшетау бывшему акиму СКО, экс-сенатору Самату Ескендирову вынесли приговор за продажу земель пайщиков путем обмана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, экс-аким и другое лицо для получения кредитов изготовили подложные протоколы собраний без согласия участников ТОО и предоставили в залог земельные участки жителей села в Бурабайском районе.
"Вследствие чего подсудимый в группе лиц по сговору с иным лицом завладели правом на условные земельные доли жителей села, причинив материальный ущерб потерпевшим в особо крупном размере путем залога и отчуждения прав на земельный участок аффилированному предприятию", - установил суд.
Бывшему акиму предъявили обвинение в мошенничестве в группе лиц по сговору в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.190 УК).
Вина подсудимого была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, проведенными обысками, изъятыми платежными поручениями, заключениями экспертов и независимого аудитора.
"При назначении наказания суд учел мнение большинства потерпевших, не требовавших назначения строгого наказания", - уточнили в суде.
Более того, в 2023 году судебными актами признаны недействительными решение собрания учредителей ТОО и соглашение по переходу прав к третьим лицам. Следовательно, земля в судебном порядке возвращена потерпевшим по делу, в связи с чем основания для возмещения материального ущерба жителям села отсутствовали.
В результате приговором суда Самату Ескендирову назначили 5 лет лишения свободы с применением ст.63 УК - условно. Судебный акт пока не вступил в законную силу.
Отметим, что по п.2 ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, а в случаях, если оно совершено лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Напомним, летом в Акмолинской области в суде начали рассматривать дело по обвинению в мошенничестве в отношении экс-сенатора, бывшего акима СКО Самата Ескендирова. Во время допроса потерпевших в списке лиц, подлежащих вызову в суд, было указано 266 человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2189315-byvshemu-akimu-sko-samatu-eskendirovu-vynesli-prigovor/