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Выехал в Сирию и вступил в террористическую группировку: казахстанца задержали в Турции

Опубликовано:

Задержанный
Задержанный. Фото: t.me/knbgov_kz

В Алматы из турецкой Антальи доставили гражданина Казахстана, который, по версии правоохранителей, состоял в международной террористической организации, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается в Telegram-канале Комитета нацбезопасности РК, согласно материалам следствия, ранее гражданин РК выехал в Сирию и вступил в одну из вооруженных группировок. Затем перебрался в Турцию, где был задержан органами полиции.

Установлено, что он принял решение о добровольном возвращении в Казахстан и готов понести предусмотренную законодательством уголовную ответственность, говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что в отношении мужчины проводится досудебное расследование по части 2 статьи 257 Уголовного кодекса. С санкции суда он взят под стражу.

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса разглашению не подлежит", – добавили в комитете.

Отметим, в статье 257 УК РК прописано наказание за создание и руководство террористической группой, а также за участие в ее деятельности.

Так, создание террористической группы, а равно руководство ею наказываются лишением свободы на срок от 10 до 17 лет с конфискацией имущества, лишением гражданства РК или без такового.

При этом участие в деятельности террористической группы или в совершаемых ею актах терроризма наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества, лишением гражданства РК или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Напомним, ранее Турция выдала Казахстану подозреваемую в присвоении 27 млн тенге женщину. Она работала бухгалтером в коммерческой организации в Алматы.

Позже мы сообщали, что в Турции по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана был задержан гражданин РК, которого подозревают в хулиганстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2189246-kazahstanca-zaderzhali-v-turcii-po-podozreniyu-v-uchastii-mezhdunarodnoy-terroristicheskoy-organizacii/

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