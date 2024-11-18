Павлодарка потеряла деньги при поиске съемной квартиры

Жительница Павлодара внесла предоплату за съемную квартиру, но в итоге осталась без жилья и денег. Вернуть денежные средства помогли полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на имя начальника ДП Павлодарской области Василия Скляра поступило благодарственное письмо от жительницы Павлодара.

Девушка выразила благодарность сотрудникам Южного отдела полиции УП Павлодара Жандосу Жунусбекову, Ерику Жакупову, Алмасу Сагадатову и Сайдалы Мусину за проявленный профессионализм в расследовании уголовного дела по факту мошенничества.

"При поиске съемной квартиры на популярном сайте я нашла то, что искала. В ходе переписки выяснилось, что девушка находится в другом городе и только по приезде сможет показать квартиру. При этом подчеркнула, что желающих много, поэтому нужно внести депозит в размере 50 тысяч тенге.

Для уверенности она скинула свое удостоверение личности. Доверившись ей, я перекинула указанную сумму на номер якобы ее супруга. Получив деньги, девушка перестала выходить на связь", - поделилась жительница Павлодара.

Девушка обратилась в полицию, где зафиксировали ее обращение. Отмечается, что возвращению денег предшествовала кропотливая работа стражей порядка.

"Ребята установили дроппера, который дал показания о дальнейших транзакциях и переводах. Далее была осуществлена работа по взаимодействию с банками второго уровня и другими органами. Только после этого была установлена личность подозреваемой, проживающей в Караганде, где ее задержали Жандос Жунусбеков и Ерик Жакупов", - рассказала девушка.

В департаменте полиции в очередной раз напомнили гражданам: чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций, не следует производить оплату жилья без предварительного осмотра квартиры и заключения договора аренды.

Ранее жительнице Уральска вынесли приговор за мошенничество с предложением аренды квартиры, которая ей не принадлежала. Потерпевшая, полагая, что ведет переписку с арендодателем, оплатила предоплату за квартиру в сумме 50 тыс. тенге.

А жительница Астаны хотела купить квартиру и лишилась 20 млн тенге. По этому делу в столице осудили директора ТОО за мошенничество в особо крупном размере. Его приговорили к 6 годам лишения свободы.