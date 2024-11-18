Погрузчик разрушил ворота: конфликт на стройке в Атырау попал на видео

В Атырау произошел конфликт между работниками, задействованными в строительстве новой школы. В результате были повреждены автомобиль и ворота, сообщает "Ак жайык".

По данным издания, в соцсетях появилось видео, на котором водитель погрузчика разрушает пристройку к школе в одном из микрорайонов Атырау. В областном акимате прокомментировали видео.

"Ситуация возникла в результате конфликта между крановщиком и машинистом погрузчика, которые находились в нетрезвом состоянии", - сообщил пресс-секретарь областного акимата Руслан Жумагалиев.

По его словам, поврежден контрольный пункт, временно построенный для охранников и ограждения, но все уже восстановлено. Также отмечено, что в проект школы внесены изменения и они направлены на государственную экспертизу.

В управлении полиции города позже добавили, что водитель погрузчика снес ворота строящейся школы и повредил автомобиль Chevrolet Onix. Он был доставлен в отделение полиции.

"Выяснилось, что 51-летний водитель был пьян, он привлечен к административной ответственности. По факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело, начато расследование", - отметили в полиции.

В мае текущего года сообщалось, что в Астане произошел конфликт между рабочими на одном из строящихся объектов города. Тогда все произошло из-за замечания, который один из строителей сделал коллеге.

Отметим, что согласно статье 202 УК РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от трехсот до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Актобе по данной статье осудили водителя скорой помощи, который совершил умышленный поджог квартиры его коллеги из-за спора по поводу отпуска.