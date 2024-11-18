Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Погрузчик разрушил ворота: конфликт на стройке в Атырау попал на видео

Опубликовано:

Погрузчик около пристройки в Атырау
Погрузчик около пристройки в Атырау. Кадр из видео: instagram.com/atyrauoil.official

В Атырау произошел конфликт между работниками, задействованными в строительстве новой школы. В результате были повреждены автомобиль и ворота, сообщает "Ак жайык".

По данным издания, в соцсетях появилось видео, на котором водитель погрузчика разрушает пристройку к школе в одном из микрорайонов Атырау. В областном акимате прокомментировали видео.

"Ситуация возникла в результате конфликта между крановщиком и машинистом погрузчика, которые находились в нетрезвом состоянии", - сообщил пресс-секретарь областного акимата Руслан Жумагалиев.

По его словам, поврежден контрольный пункт, временно построенный для охранников и ограждения, но все уже восстановлено. Также отмечено, что в проект школы внесены изменения и они направлены на государственную экспертизу.

В управлении полиции города позже добавили, что водитель погрузчика снес ворота строящейся школы и повредил автомобиль Chevrolet Onix. Он был доставлен в отделение полиции.

"Выяснилось, что 51-летний водитель был пьян, он привлечен к административной ответственности. По факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело, начато расследование", - отметили в полиции.

В мае текущего года сообщалось, что в Астане произошел конфликт между рабочими на одном из строящихся объектов города. Тогда все произошло из-за замечания, который один из строителей сделал коллеге.

Отметим, что согласно статье 202 УК РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от трехсот до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Актобе по данной статье осудили водителя скорой помощи, который совершил умышленный поджог квартиры его коллеги из-за спора по поводу отпуска.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2188662-pogruzchik-razrushil-vorota-konflikt-na-stroyke-v-atyrau-popal-na-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie