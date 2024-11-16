Спустя 3 месяца после смерти казахстанца задержали подозреваемого в его убийстве

В Туркестане задержали подозреваемого в убийстве мужчины спустя три месяца после преступления. Им оказался 42-летний сын погибшего, передает Otyrar.kz.

67-летнего мужчину доставили в больницу с ножевыми ранениями грудной клетки 24 июля. В начале августа пострадавший скончался.

В ноябре по подозрению в убийстве собственного отца задержали 42-летнего сына погибшего. Предположительно, он нанес мужчине ранения во время ссоры.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, в сентябре в Сети появилась информация о том, что в Туркестанской области были забиты до смерти мать и ее 15-летняя дочь. Подозреваемый был задержан по "горячим следам" и водворен в ИВС.

Позже местные жители сообщили, что мужчина жил в том же селе. После трагедии люди вышли на акцию протеста, требуя, чтобы семья подозреваемого в преступлении переехала.