Полицейского начальника отправили в колонию на 11 лет на юге Казахстана

В Таразе майор полиции осужден за незаконное хранение и сбыт наркотических средств, также его лишили специального звания, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в СМУС Жамбылской области рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в незаконном приобретении, перевозке, хранении, сбыте наркотических средств в особо крупном размере, совершенном должностным лицом с использованием своего служебного положения (ст.297 ч.3 п.п.3, 4 УК).

Судом установлено, что подсудимый, занимая должность начальника отделения по противодействию наркопреступности линейного отдела полиции, познакомился с ранее неоднократно судимым жителем Тараза.

"В целях искусственного повышения показателей работы по выявлению, раскрытию и пресечению наркоканалов незаконно приобрел наркотическое средство "марихуана высушенная" весом 1080,03 гр. (в особо крупном размере) для дальнейшего сбыта через жителя Тараза третьим лицам в другой регион и последующего их задержания", - рассказали в суде.

Прокурор просил назначить полицейскому наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Подсудимый свою вину не признал. Однако она была подтверждена совокупностью доказательств и материалами уголовного дела.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, суд признал наличие малолетних детей.

Отягчающим - совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу.

Судом исключены квалифицирующие признаки "незаконное приобретение, перевозка наркотического средства, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения", так как выводы органа уголовного преследования в этой части не признаны доказанными и обоснованными.

Приговором суда мужчина признан виновным по ст.297 ч.3 п.3 УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с лишением специального звания майора полиции.

Приговор в законную силу не вступил.

Добавим, что согласно ст.297 ч.3 п.3 УК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее также в Генпрокуратуре сообщали, что в Жамбылской области сотрудник полиции склонил мужчину к совместному употреблению наркотиков, а потом организовал расследование в отношении него.