Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Полицейского начальника отправили в колонию на 11 лет на юге Казахстана

Опубликовано:

Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Таразе майор полиции осужден за незаконное хранение и сбыт наркотических средств, также его лишили специального звания, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в СМУС Жамбылской области рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в незаконном приобретении, перевозке, хранении, сбыте наркотических средств в особо крупном размере, совершенном должностным лицом с использованием своего служебного положения (ст.297 ч.3 п.п.3, 4 УК).

Судом установлено, что подсудимый, занимая должность начальника отделения по противодействию наркопреступности линейного отдела полиции, познакомился с ранее неоднократно судимым жителем Тараза.

"В целях искусственного повышения показателей работы по выявлению, раскрытию и пресечению наркоканалов незаконно приобрел наркотическое средство "марихуана высушенная" весом 1080,03 гр. (в особо крупном размере) для дальнейшего сбыта через жителя Тараза третьим лицам в другой регион и последующего их задержания", - рассказали в суде.

Прокурор просил назначить полицейскому наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Подсудимый свою вину не признал. Однако она была подтверждена совокупностью доказательств и материалами уголовного дела.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, суд признал наличие малолетних детей.

Отягчающим - совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу.

Судом исключены квалифицирующие признаки "незаконное приобретение, перевозка наркотического средства, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения", так как выводы органа уголовного преследования в этой части не признаны доказанными и обоснованными.

Приговором суда мужчина признан виновным по ст.297 ч.3 п.3 УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с лишением специального звания майора полиции.

Приговор в законную силу не вступил.

Добавим, что согласно ст.297 ч.3 п.3 УК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

Ранее также в Генпрокуратуре сообщали, что в Жамбылской области сотрудник полиции склонил мужчину к совместному употреблению наркотиков, а потом организовал расследование в отношении него.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2188262-policeyskogo-nachalnika-otpravili-v-koloniyu-na-11-let-na-yuge-kazahstana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie