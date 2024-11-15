Женщина скончалась после жестокого избиения в Актюбинской области

В Сети появилась информация, что в Актюбинской области дочь подозревают в избиении своей матери-пенсионерки до смерти. В ДП региона прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

В Актюбинской области полиция расследует случай нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека.

В департаменте полиции подтвердили факт проведения досудебного расследования и сообщили, что подозреваемое лицо уже установлено и задержано.

"Полицией по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека, проводится досудебное расследование. Подозреваемое лицо установлено и задержано. Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит", - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области были забиты до смерти мать и ее 15-летняя дочь. В полиции сообщили о задержании подозреваемого по "горячим следам".

Помимо этого, в июле текущего года появилась информация о том, что 19-летний парень до смерти избил девушку в Туркестанской области. В ДП региона сообщили, что подозреваемый задержан.

А в Атырауской области 17-летнего парня избили до смерти. Подозреваемого взяли под стражу.