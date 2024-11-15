Ущерб на 3,5 млрд тенге по уголовным делам выявили в Павлодарской области

В Павлодарской области с начала года зарегистрировали почти 10 тыс. преступлений. По уголовным делам выявили около 3,5 млрд тенге материального ущерба, передает "Ирбис TV".

Данные с начала года озвучили полицейские на общественном совете. Львиная доля от этой суммы связана с преступлениями в экологической сфере.

Расследованием почти 10 тыс. уголовных дел с начала года занимались полицейские в Павлодарской области. Раскрыть из них удалось на сегодня чуть больше половины.

Стражи порядка отметили, что прибавилось работы после внесения новых статей об обороте вейпов, приставании к несовершеннолетним и пропаганде суицида. Между тем пострадавшие в семейно-бытовых конфликтах так и продолжают замалчивать проблемы.

"Звонят в 102 и в дальнейшем не пишут заявление. В течение трех дней тот, кто заявил, именно по семейно-бытовым преступлениям, обязан написать заявление, чтобы дело ушло в суд. В противном случае, в рамках действующего законодательства оно прекращается, таких дел у нас 107", - пояснил заместитель начальника ДП Павлодарской области Сафуан Жампейсов.

Полицейские отмечают, что при желании доказать факты побоев в семье вполне возможно. Главное, не замалчивать проблему. Одной из причин этого, как и прежде, остается то, что жертвам некуда идти. Но и в этом случае помощь можно получить - в каждом городе действуют специальные центры.

Ранее в Павлодарской области в ходе ОПМ "Участок" к административной ответственности привлекли более 5 тыс. местных жителей. Полицейские совершили обход свыше 280 тыс. домов и квартир жителей региона.

Также стало известно, что на общую сумму свыше 1 млн тенге оштрафовали любителей кальяна в Павлодарской области. Рейд прошел по увеселительным заведениям региона. Сотрудники полиции пресекли 15 фактов употребления кальяна.