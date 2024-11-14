2 млн тенге исчезли со счета пенсионерки в Темиртау

63-летняя жительница Темиртау случайно обнаружила, что с ее банковского счета исчезли 2 млн тенге. В краже средств подозревается ее внук, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, женщина обратилась в полицию после того, как узнала о пропаже своих сбережений при проверке счета.

С момента хищения денежных средств прошло десять дней, однако оперативная работа сотрудников полиции позволила быстро установить подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний внук потерпевшей.

Юноша дал признательные показания, пояснив, что уже успел потратить большую часть средств. В отношении него возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее в Карагандинской области задержали двух мужчин, подозреваемых в краже медного кабеля с территории строительного предприятия. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона тенге.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.