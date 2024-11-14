Казахстанец задолжал своей дочери 10 млн тенге и был объявлен в розыск

В ВКО установили мужчину, задолжавшего родной дочери более 10 млн тенге по алиментам. Казахстанец не исполнял обязательств на протяжении 13 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в рамках работы по выявлению и розыску неплательщиков алиментов сотрудники миграционной службы управления полиции Усть-Каменогорска установили 40-летнего мужчину.

"С 2011 года не исполнял свои обязательства по выплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Сумма задолженности составила около 10 млн тенге", - отметили в МВД.

Согласно постановлению частного судебного исполнителя, который обратился в миграционную службу, алиментщик был объявлен в розыск за невыполнение решения суда.

Стражи порядка выявили местонахождение должника. В ближайшее время взысканием задолженности займутся судебные исполнители.

С начала текущего года ДП Восточно-Казахстанской области установлено более 35 неплательщиков алиментов. Всего за один день было выявлено пять аналогичных случаев.

Напомним, что по ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.