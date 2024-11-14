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Владельцев магазинов наказали в Павлодарской области

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Мужчина выбирает алкоголь
Мужчина покупает алкоголь. Иллюстративное фото: standret / Getty Images

Владельцев двух магазинов в Павлодарской области привлекли к административной ответственности за незаконную реализацию алкоголя, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, порядка 300 нарушителей наказали за нарушение антиалкогольного законодательства в Павлодарской области. Полицейские на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия.

"К примеру, в Павлодаре около 21.40 в магазине на улице Магжана Жумабаева выявлен факт реализации алкогольной продукции крепостью 40% в неустановленное время.

В Экибастузе в одном из магазинов на улице Королева продавец реализовала алкоголь лицу, не достигшему 21 года. Владельцы магазинов привлечены к административной ответственности, материалы направлены в суд для принятия решения", - рассказал начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

Страж правопорядка отметил, что, несмотря на постоянную разъяснительную работу, продавцы в погоне за прибылью все равно нарушают законодательство.

"Важно понимать, что решение данной проблемы только законодательными мерами недостаточно и зависит от законопослушного поведения как предпринимателей, так и самих покупателей. Только в текущем году наказано более 8,5 тыс. граждан за распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения в нашей области", - разъяснил спикер.

Данные нарушения были пресечены в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Участок", которое продлится до 15 декабря.

Ранее стало известно, что в Павлодаре индивидуальный предприниматель попал под суд из-за пяти бутылок пива. Его обвинили в продаже алкоголя покупателю, не достигшему 21-летнего возраста.

А в Экибастузе приостановили действие лицензии магазина на реализацию алкогольной продукции за то, что в нем продавали спиртное в неустановленное время - после 11 часов вечера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2187318-vladelcev-magazinov-nakazali-v-pavlodarskoy-oblasti/

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