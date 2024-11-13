Ущерб в 1 млрд тенге: суд оставил в силе приговор главе столичного ТОО за махинации с ГСМ

В Астане оставлен без изменения приговор в отношении экс-главы столичного ТОО, который ранее был осужден за махинации с дизтопливом, передает NUR.KZ со ссылкой суды Астаны.

Судебной коллегией по уголовным делам суда Астаны 12 ноября оставлен без изменения приговор межрайонного суда по уголовным делам в отношении А., осужденного по факту совершения мошенничества в особо крупном размере.

"Приговором суда А. признан виновным в том, что являясь руководителем ТОО "К", достоверно зная, что на рынке имеется нехватка дизельного топлива, не имея фактического запаса указанного вида топлива и намерения по предоставлению и отгрузке дизельного топлива четырем ТОО, заключил с ними в феврале 2023 года договора купли-продажи нефтепродуктов.

Однако полученными от потерпевших денежными средствами в особо крупном размере в общей сумме около 1 млрд тенге распорядился по своему усмотрению, а именно - произвел возврат денежных средств по договору с другим ТОО и направил на счета юридических лиц, принадлежащих его родственникам", - говорится в сообщении.

По данным суда, его действия квалифицированы как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в отношении 2-х и более лиц, в особо крупном размере.

"Несмотря на заключение медиативных соглашений с потерпевшими, которые просили не лишать подсудимого свободы, приговором суда А. признан виновным и осужден к 6 годам лишения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет.

Коллегия с видом и размером наказания согласилась с учетом характера и степени общественной опасности совершенного тяжкого преступления против собственности, размера причиненного материального ущерба и его не возмещения, поскольку медиативные соглашения заключены под отлагательным условием", - отмечается в релизе суда.

Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, в сентябре мы писали, что глава крупного ТОО в Астане предстал перед судом за мошенничество в особо крупном размере - речь идет о махинациях с ГСМ. Тогда подсудимый вину не признавал, но и не оспаривал, что заключил договора с потерпевшими. Однако указывал на отсутствие умысла на обман. В итоге суд назначил ему 6 лет лишения свободы.

Мы также рассказывали о случае, когда несуществующие талоны на топливо реализовал семейчанин на сумму более 2 млн тенге. За мошеннические действия он получил в совокупности четыре года лишения свободы.

Также 13 пострадавших обратились в управление полиции с заявлением, что они попались на уловки неизвестного мужчины, продавшего им недействительные талоны на ГСМ. Ущерб составил около 30 млн тенге.

Добавим, что согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.