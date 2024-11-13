Еще одного полицейского осудили за пытки во время январских событий

Суд в Алматы вынес приговор сотруднику полиции Алмалинского района за применение пыток в отношении задержанного в период январских событий, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор по делу о применении пыток в период январских событий, сообщается на сайте городской прокуратуры.

Как было доказано прокурорами, 8 января 2022 года в управлении полиции Алмалинского района сотрудником полиции в отношении доставленного гражданина применялись пытки.

Пострадавший перенес физические страдания. Полицейский вину признал. Его приговорили к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы, лишили специального звания и права работать на госслужбе.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в январе 2022 года в Генпрокуратуре сообщили, что расследуют дела о превышении власти, смертях и пытках задержанных во время январских событий. Позже президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что дал поручение расследовать каждый случай задержания мирных людей и их пыток в СИЗО.

В феврале 2022 года факты пыток над задержанными подтвердили в Генпрокуратуре и прокомментировали в Антикоре.

В марте того же года Токаев в обращении народу Казахстана официально заявил, что власть признала применение пыток к задержанным после январских событий. В августе полицейских в Талдыкоргане, пытавших людей утюгом, изобличили.

В марте текущего года суд Талдыкоргана вынес приговор четырем сотрудникам правоохранительных органов по делу о пытках во время январских событий. В результате их действий пострадали семь человек. Позже осудили еще трех полицейских.