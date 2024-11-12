Ущерб в 45 млн тенге: подозреваемых в интернет-мошенничестве задержали в ЗКО

Крупная преступная группа, которая подозревается в интернет-мошенничестве, задержана в Западно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейскими Кызылординской области в ходе проведения специальных оперативно-следственных мероприятий была установлена и задержана преступная группа в Западно-Казахстанской области, сообщает медиапортал МВД.

"Группа систематически занималась интернет-мошенничеством на территории республики, причинив ущерб потерпевшим в особо крупном размере. В ходе обыска изъяты 16 мобильных телефонов, несколько использованных SIM-карт, роутер и наличные деньги в сумме 3,5 млн тенге.

Подозреваемые дистанционно передавали пользователям социальных сетей Кызылординской области ложную информацию: "улучшим кредитную историю и сделаем программу для получения денег", маскируя свой IP-адрес и банковский счет, с которого они снимали деньги.

Злоумышленники подозреваются в хищении средств мошенническим путем на общую сумму 45 миллионов тенге", - говорится в сообщении МВД.

Постановлением следственного суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, ранее в МВД назвали самые популярные способы обмана казахстанцев.

Сообщалось также, что мошенники продолжают использовать популярную схему обмана, чтобы красть деньги казахстанцев, представляясь якобы врачами или курьерами.

Казахстанцев ранее также предупреждали о схеме мошенников с номером 1414. Мы подробно рассказывали, какие еще последствия могут быть в результате этой махинации.

Отметим, в конце июня в Казахстане ввели обязательную проверку биометрии перед оформлением кредита в Интернете. Это должно обезопасить граждан от мошенников.

В начале октября депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил запретить электронное кредитование казахстанцев, поскольку, по его словам, пока в стране бессильны против киберпреступлений.

Глава АРРФР назвала эту идею преждевременной, ее поддержал зампред Национального банка.