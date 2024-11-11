Более 5 тысяч павлодарцев привлекли к ответственности

В Павлодарской области в ходе ОПМ "Участок" к административной ответственности привлекли более 5 тыс. местных жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, с начала оперативно-профилактического мероприятия, стартовавшего в Павлодарской области 16 сентября текущего года, полицейские совершили обход свыше 280 тысяч домов и квартир жителей области.

"Ежедневная задача полицейских - посещение граждан по месту жительства, профилактические беседы с людьми, склонными к совершению преступлений и правонарушений", - отметили в МВД.

Профилактика преступлений и правонарушений уже принесла свои результаты.

"За время проведения мероприятия к административной ответственности привлечено свыше 5 тысяч граждан. Кроме этого, выявлены нарушения защитного предписания, мелкое хулиганство, курение и распитие спиртных напитков в общественных местах. Все нарушители привлечены к административной ответственности", - рассказал начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

Оперативно-профилактическое мероприятие "Участок" продлится до 15 декабря 2024 года. Полиция просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к проведению мероприятия, ведь главной задачей является обеспечение общественного порядка и безопасности граждан.

В Алматы в ходе ОПМ "Участок" стражи порядка проверили горожан с гражданским и служебным оружием по месту жительства. У некоторых из них выявили нарушения условий хранения, правил регистрации и перерегистрации. Почти у 150 человек оружие после проверок изъяли.

А в Актобе участковый инспектор обнаружил граффити с наркорекламой во время проведения ОПМ "Участок". Полицейский вызвал наряд, который закрасил незаконный рисунок. В ведомстве напомнили, что нанесение граффити-рисунков о незаконном сбыте наркотических средств влечет уголовную ответственность.