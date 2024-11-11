Две наркогруппировки выявил КНБ в Казахстане (фото)
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Деятельность двух наркогруппировок ликвидировали в Жамбылской области. Их члены подозреваются в перевозке и сбыте веществ в особо крупных размерах, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт КНБ.
В октябре в Т. Рыскуловском и Меркенском районах при попытке сбыта более 14 килограммов гашиша и 42 килограммов марихуаны задержаны и с санкции суда взяты под стражу два гражданина Казахстана.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
Иная информация разглашению не подлежит.
Согласно части 3 статьи 297 УК РК, перевозка и сбыт наркотиков в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Добавим, в сентябре у жителя Жамбылской области обнаружили в автомобиле более 12 килограммов наркотиков - в его сумке нашли гашиш и смолу каннабиса. Подозреваемый дал признательные показания.
В октябре в этом же регионе КНБ ликвидировал две наркогруппировки, участники которых подозреваются в перевозке и сбыте наркотиков в особо крупных размерах. Трое казахстанцев были задержаны при попытке сбыта около 102 кг марихуаны и порядка 3 кг синтетических наркотиков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2185580-dve-narkogruppirovki-vyyavil-knb-v-kazahstane/