Несколько экипажей полиции и СОБР выехали на конфликт между соседями в Актау

Из-за конфликта между жильцами высотки в одном из микрорайонов Актау на место прибыли несколько экипажей правоохранителей и СОБР, сообщает Lada.kz.

Как сообщили изданию в департаменте полиции Мангисауской области, правоохранители получили вызов о том, что между жильцами многоквартирного дома произошел конфликт.

Сообщается, что участники были установлены и доставлены в управление полиции Актау, после чего стороны заявили об отсутствии претензий друг к другу.

"Правоохранители все же возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Начато досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - рассказали в полиции.

Добавим, что по статье 108-1 УК РК, умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.

То же деяние, совершенное:

в отношении двух или более лиц;

в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга;

с особой жестокостью, а равно в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

из хулиганских побуждений;

по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;

неоднократно;

в отношении заведомо несовершеннолетнего, -

наказывается штрафом в размере до 1000 МРП ( 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее мы писали, что полиция Павлодарской области также вела по данной статье. Тогда мужчину тоже освободили от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим по делу о причинении легкого вреда здоровью.