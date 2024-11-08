Mercedes изъяли из-за долгов по алиментам у брата экс-акима Шымкента (видео)

У брата экс-акима Шымкента Марата Айтенова изъяли Mercedes из-за долгов по алиментам на сумму свыше 23 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на региональную палату ЧСИ Астаны.

"Частным судебным исполнителем Муратовой Н. К. изъята и водворена на штрафную стоянку автомашина должника по исполнительному производству о взыскании алиментов на троих детей, где долг образовался свыше 23 млн тенге", - говорится в сообщении региональной палаты ЧСИ в Instagram-аккаунте.

Данный автотранспорт, как отмечается в сообщении, подлежит последующей продаже с электронных торгов для погашения задолженности перед детьми.

О том, что изъятая машина принадлежит Марату Айтенову, подтверждает и комментарий его экс-супруги под постом.

"Благодарю ЧСИ Муратову Нургуль Каиргазиновну за то, что несмотря на множество исков со стороны Айтенова Марата и Лейлы Мирас, Нургуль Каиргазиновна делает свою работу от и до", - отмечается в комментарии Даны Атешовой.

Инцидент с супругой брата экс-акима

Ранее казахстанка Дана Атешова заявила, что 12 июля ее насильно пытался выселить из дома бывший муж, брат экс-акима Шымкента Мурата Айтенова. Видео инцидента женщина опубликовала на своей странице в Instagram.

На одной из записей видно, как из дома на руках выносят детей, у маленькой девочки на носу заметна кровь. Также некий мужчина насильно вытаскивает кричащую женщину, комментатор происходящего уверяет, что это якобы брат бывшего акима Шымкента. На кадрах также присутствуют люди в форме сотрудников полиции и другие очевидцы.

Ситуацию прокомментировали в полиции. Стражи порядка сообщили, что при исполнении судебного решения о выселении из жилого помещения частными судебными исполнителями произошел инцидент между бывшими супругами. В отношении мужчины было заведено дело по факту применения физической силы.

Позже стало известно, что Марата Айтенова арестовали на пять суток. Кроме того, на него возбудили уголовное дело по факту нанесения бывшей супруге телесных повреждений. Он написал встречное заявление и озвучил свою позицию по ситуации.

Также мы писали, что 26 июля в суде бывшую супругу Марата Айтенова наказали за нецензурную брань - ей вынесли предупреждение. В свою очередь брат экс-акима Шымкента заявил, что не наносил побои бывшей жене. На даче показаний Дана Атешова не смогла сдержать слез.

2 августа, в суде Дана Атешова отказалась простить бывшего мужа. Она заявила, что Айтенов ничего не осознал, вместо раскаяния подал на нее заявление. Также, по ее словам, заявления на нее поступили от других людей, помогающих ее бывшему мужу.

Прокурор запросил для Айтенова 12 суток ареста. Адвокаты Даны Атешевой попросили максимальное наказание по статье 109-1 часть 1 УК РК "Побои" - 25 суток ареста и запрет для бывшего мужа на контакт с бывшей женой.

Сам Марат Айтенов в суде высказался кратко: попросил прощения за избиение жены и применения в отношении него штрафа вместо ареста.

Отметим, что уголовное дело в отношении Марата Айтенова было возбуждено по статье 109-1 части 1 УК РК - "Побои". Решением суда 2 августа Айтенова признали виновным по предъявленной статье и назначили наказание в виде 12 суток ареста.